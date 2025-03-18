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Власть

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор. Об этом пишет «РБК».

Разговор начался около 17.00 по московскому времени и продолжался два с половиной часа. Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».

Этот телефонный разговор второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между лидерами РФ и Штатов состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в центре обсуждения будут находиться двусторонние отношения и вопросы урегулирования ситуации в Украине. Он также отметил, что по итогам переговоров выступление Владимира Путина не предусмотрено. Со своей стороны Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с ним вопросы территориального урегулирования и контроля над атомными электростанциями.

«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — говорил Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль расскажет об итогах разговора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323234/
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