Подписаны указы о назначении Догдуркул Кендирбаевой и Бактияра Орозова

Бактияр Орозов назначен министром науки, высшего образования и инноваций, а Догдуркул Кендирбаева — министром просвещения. Соответствующие указы, как сообщили в пресс-службе президента, подписал Садыр Жапаров.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша дали свое согласие на назначение.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал Указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций на базе Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Также президент назначил Догдуркул Кендирбаеву исполняющей обязанности министра просвещения, а Бактияра Орозова — исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций.