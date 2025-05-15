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Власть

Подписаны указы о назначении Догдуркул Кендирбаевой и Бактияра Орозова

Бактияр Орозов назначен министром науки, высшего образования и инноваций, а Догдуркул Кендирбаева — министром просвещения. Соответствующие указы, как сообщили в пресс-службе президента, подписал Садыр Жапаров.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша дали свое согласие на назначение.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал Указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций на базе Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Также президент назначил Догдуркул Кендирбаеву исполняющей обязанности министра просвещения, а Бактияра Орозова — исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329211/
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