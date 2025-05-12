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Власть

Министерство образования и науки Кыргызстана реорганизуют

Садыр Жапаров подписал Указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Два самостоятельных ведомства появятся на базе Министерства образования и науки, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

  • На Министерство просвещения возлагаются функции в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также начального профессионального образования.
  • На Министерство науки, высшего образования и инноваций возложены функции в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования, интеллектуальной собственности.

Согласно подписанному документу, Национальная аттестационная комиссия при президенте преобразовывается в Высшую аттестационную комиссию при образуемом Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Указ принят в целях формирования интегрированной и ориентированной на результат системы государственного управления в сфере науки, образования, инноваций и интеллектуальной собственности, направленной на обеспечение системной взаимосвязи и взаимодействия, повышения эффективности администрирования в сфере высшего образования, научной и инновационной деятельности, расширения возможностей участия молодых ученых в научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша на третьем Народном курултае предложил разделить Министерство образования на несколько частей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328722/
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