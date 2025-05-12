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Власть

Назначены и. о. руководителей новых министерств просвещения и науки

Догдуркуль Кендирбаева назначена исполняющей обязанности министра просвещения. Соответствующий указ, как сообщили в пресс-службе президента, подписал Садыр Жапаров.

Другим указом исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций назначен Бактияр Орозов.

Их кандидатуры вносятся для согласования в Жогорку Кенеш.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал Указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций. Два самостоятельных ведомства появятся на базе Министерства образования и науки, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

24.kg (коллаж)
Фото 24.kg (коллаж). Догдуркул Кендирбаева и Бактияр Орозов

Догдуркуль Кендирбаева, 1965 года рождения, занимала пост министра образования и науки с октября 2023 года. До этого она долгие годы была исполнительным директором международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». В 2012-2014 годы занимала должность заместителя министра образования и науки.

Бактияру Орозову 39 лет, кандидат юридических наук. Он работал в районной администрации, Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, управделами президента и правительства, аппарате правительства, администрации президента, преподавал в вузах. С 24 февраля 2022-го занимал должность первого заместителя министра образования и науки КР, а в сентябре того же года был назначен замминистра юстиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328735/
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