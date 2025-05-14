Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры новых министров просвещения и науки

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение

Догдуркуль Кендирбаевой на должность министра просвещения и Бактияра Орозова главой Министерства науки, высшего образования и инноваций.

По итогам обсуждения парламент единогласно одобрил назначение обоих кандидатов министрами.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций. Два самостоятельных ведомства появятся на базе Министерства образования и науки, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Догдуркуль Кендирбаева, 1965 года рождения, занимала пост министра образования и науки с октября 2023-го. До этого она долгие годы была исполнительным директором международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». В 2012-2014 годы занимала должность заместителя министра образования и науки.

Бактияру Орозову 39 лет, кандидат юридических наук. Он работал в районной администрации, Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, управделами президента и правительства, аппарате правительства, администрации президента, преподавал в вузах. С 24 февраля 2022-го занимал должность первого заместителя министра образования и науки КР, а в сентябре того же года был назначен замминистра юстиции.