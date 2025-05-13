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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прямые переговоры. Спецпосланник президента США назвал главное преткновение

Главный камень преткновения в мирных переговорах Украины и России — это вопрос пяти территорий, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее закончить. Способ, которым это происходит, — это прекращение огня — все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы. И я думаю, что мы можем», — сказал он.

В вопросе о пяти регионах, по словам Стива Уиткоффа, речь идет о разнице между фактической линией фронта и административными границами, что обсуждается в неофициальных переговорах с обеими сторонами.

Он назвал Запорожскую АЭС «жемчужиной в короне» и рассказал, что ЗАЭС является частью «большой дискуссии» из-за того, сколько энергии она может производить.

«Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить. Если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения их проблем. Мы физически это сделаем, и я думаю, надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости. Но если мы физически это сделаем, у нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту», — говорится в интервью.

Спецпосланник Дональда Трампа также сказал, что надеется на личную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может завершить конфликт. По его словам, американский лидер «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева и грозит выйти из процесса урегулирования российско-украинской войны в случае отказа.

Напомним, в ночь на 11 мая глава России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328850/
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