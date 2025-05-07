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Власть

Верховный суд США разрешил Трампу запретить трансгендерам служить в армии

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии, сообщил телеканал ABC News.

Отметим, ранее глава Белого дома подписал указ, в котором подчеркивалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих «противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни» и наносит ущерб боевой готовности.

Как говорится в решении суда, окончательное решение вынесет апелляционная инстанция в случае жалобы.

Право на службу в американской армии трансгендеры получили в 2016 году при президенте Бараке Обаме. В декабре 2024 года Дональд Трамп говорил, что в период работы его администрации правительство будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328353/
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