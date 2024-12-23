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Власть

В США будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров — Трамп

Избранный президент США заявил, что в стране будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал он на мероприятии TurningPoint’s AmericaFest 2024.

Он сказал: «Мы остановим этот трансгендерный лунатизм. И я подпишу указы о запрете менять пол детям. Я выгоню трансгендеров из армии, из начальных школ, из средних и высших учебных заведений».

«И у нас не будет мужчин в женском спорте! И это будет сделано в первый же день. Нужно ли ждать второй день или третий? Лучше же в первый, да?» — добавил он.

Напомним, 6 ноября стало известно, что в Конгресс США впервые избрана трансгендер, прошедшая в палату от демократов. 34-летняя Сара Макбрайд стала первой трансгендерной женщиной в Конгрессе США. Ее избрали в палату представителей от штата Дэлавер. Она открыто заявила о своей идентичности в 2011 году.

26 ноября СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен одним из своих первых указов после инаугурации запретить принимать в армию трансгендеров.

В 2017 году он, будучи президентом, уже запрещал трансгендерам поступать на службу в Вооруженные силы, но сохранил места тем, кто уже служил. Президент Джо Байден в 2021 году отменил это распоряжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315029/
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