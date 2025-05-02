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Власть

После скандала с утечкой данных. Майк Уолц станет постпредом США при ООН

Дональд Трамп анонсировал назначение своего советника по национальной безопасности Майка Уолца на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом он написал в своей в социальной сети Truth Social.

Bloomberg
Фото Bloomberg

Кандидатура экс-советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН, уточнил глава Белого дома.

«Со времени службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли», — написал президент Соединенных Штатов.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента по нацбезопасности. При этом он продолжит руководить Госдепартаментом.

Политики связывают отставку Майка Уолца со скандалом вокруг утечки данных.

Напомним, в Соединенных Штатах разразился скандал после того, как журналист сообщил, что его добавили в секретный чат высокопоставленных чиновников Белого дома.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно 11 марта получил от советника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу Houthi PC small group.

В конфиденциальном канале, помимо Майка Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

Суд в США обязал федеральные агентства сохранить все сообщения в чате Signal, в который случайно добавили редактора The Atlantic.

Все агентства, сотрудники которых участвовали в чате с планированием ударов по Йемену, должны сохранить сообщения, которыми они обменивались с 11 по 15 марта, постановил судья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328100/
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