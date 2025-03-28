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Власть

Скандал с утечкой данных. Суд в США обязал сохранить все сообщения в чате

Суд в США обязал федеральные агентства сохранить все сообщения в чате Signal, в который случайно добавили редактора The Atlantic. Об этом сообщает Axios.

Все агентства, сотрудники которых участвовали в чате с планированием ударов по Йемену, должны сохранить сообщения, которыми они обменивались с 11 по 15 марта, постановил судья.

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Ранее сохранить переписку потребовала НКО American Oversight, которая расследует действия правительства. Организация утверждает, что переписка в Signal нарушила федеральный закон о записях, который обязывает агентства документировать свою деятельность.

American Oversight подала иск, чтобы предотвратить автоматическое удаление сообщений в чате. Представитель правительства заявил на слушаниях в четверг, что агентства уже работают над сохранением имеющихся у них записей. В иске указаны министр обороны Пит Хегсет и должностные лица, включая директора национальной разведки Тулси Габбард, главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио.

Напомним, в Соединенных Штатах разразился скандал после того, как журналист сообщил, что его добавили в секретный чат высокопоставленных чиновников Белого дома.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно 11 марта получил от советника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу Houthi PC small group.

В конфиденциальном канале, помимо Майка Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324297/
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