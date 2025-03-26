10:48
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Власть

В США разразился скандал в связи с утечкой данных из секретного чата чиновников

В США разразился скандал в связи с утечкой данных из секретного чата чиновников.

По данным Politico, президент Дональд Трамп в ближайшие несколько дней примет решение о судьбе советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который добавил в секретный военный чат журналиста The Atlantic.

Отмечается, что пока американский лидер следит за развитием ситуации.

Читайте по теме
Советник Дональда Трампа случайно добавил в закрытый секретный чат журналиста

Представители администрации Белого дома рассказали: сотрудники обсуждают, что теперь делать с Майком Уолтцем.

«Половина из них говорит, что он никогда не переживет или не должен пережить», — заявил один из чиновников.

Два помощника в Белом доме считают, что советник должен уйти в отставку, чтобы Дональд Трамп не оказался в «плохом положении».

«Было безрассудно не проверить, кто был в чате. Было безрассудно вести этот разговор в Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — сказал один из собеседников Politico.

Еще один представитель Белого дома сообщил, что на Майка Уолтца оказывали давление с целью заставить его признать ошибку — это может означать возможную отставку. Но, по словам источника, в конечном итоге решение во многом зависит от того, как президент Соединенных Штатов лично отнесется к этому вопросу.

СМИ
Фото СМИ. Вокруг советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца разгорелся скандал

Сам советник Дональда Трампа по нацбезопасности исключил преднамеренное добавление журналиста в чат с чиновниками об ударах по Йемену, взяв на себя всю ответственность за случившееся. По словам Майка Уолтца, корреспондент выглядел в переписке как другое лицо, а инцидент изучают «лучшие технические умы».

Сенатор-демократ Марк Уорнер призвал Майка Уолтца и главу Пентагона Пита Хегсета уйти в отставку в связи с некомпетентностью.

А в Пентагоне отрицают факт переписки об ударах по Йемену в Signal.

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о том, что кто-либо из окружения Дональда Трампа обсуждал в групповом чате «планы войны».

«Никто не отправлял сообщения с планами войны. И это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил он.

Министр также обрушился с критикой на журналиста, назвав его «лживым и крайне дискредитированным».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323917/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг
Экс-завуч узнала об утечке данных педагогов с сайта мэрии после звонка афериста
Скандал с брендом YAKA: как отреагировало Министерство культуры Кыргызстана
Скандал в Wildberries. Арбитражный суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким
Скандал вокруг Wildberries накаляется. Рамзан Кадыров заговорил о кровной мести
Скандал в Wildberries: Владислав Бакальчук подал иск к компании и своей жене
Скандал в Голливуде. Более ста человек обвиняют P. Diddy в сексуальном насилии
Скандал на ВИК. ГКНБ нашел кыргызстанца, опубликовавшего провокационный ролик
Скандал с партией «Мекенчил». Суд оправдал всех шестерых ранее задержанных
Популярные новости
Контрабанда на&nbsp;границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в&nbsp;УК&nbsp;КР Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР
Нацвалюту начали печатать в&nbsp;Кыргызстане. Президент посетил &laquo;Учкун&raquo; Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
Мэр города&nbsp;Ош поручил отреставрировать и&nbsp;перенести памятник поэту Алишеру Навои Мэр города Ош поручил отреставрировать и перенести памятник поэту Алишеру Навои
Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не&nbsp;имеющие документов Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не имеющие документов
Бизнес
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
26 марта, среда
10:47
При строительстве школы в Джалал-Абаде государству нанесен ущерб в 3,5 миллиона При строительстве школы в Джалал-Абаде государству нане...
10:44
Посвященная традиционному ремеслу Кыргызстана выставка откроется в Бишкеке
10:28
В США разразился скандал в связи с утечкой данных из секретного чата чиновников
10:14
Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Минцифры
10:06
В Баткенской области хотят попробовать вырастить мандарины