В США разразился скандал в связи с утечкой данных из секретного чата чиновников.

По данным Politico, президент Дональд Трамп в ближайшие несколько дней примет решение о судьбе советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который добавил в секретный военный чат журналиста The Atlantic.

Отмечается, что пока американский лидер следит за развитием ситуации.

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Представители администрации Белого дома рассказали: сотрудники обсуждают, что теперь делать с Майком Уолтцем.

«Половина из них говорит, что он никогда не переживет или не должен пережить», — заявил один из чиновников.

Два помощника в Белом доме считают, что советник должен уйти в отставку, чтобы Дональд Трамп не оказался в «плохом положении».

«Было безрассудно не проверить, кто был в чате. Было безрассудно вести этот разговор в Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — сказал один из собеседников Politico.

Еще один представитель Белого дома сообщил, что на Майка Уолтца оказывали давление с целью заставить его признать ошибку — это может означать возможную отставку. Но, по словам источника, в конечном итоге решение во многом зависит от того, как президент Соединенных Штатов лично отнесется к этому вопросу.

Фото СМИ. Вокруг советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца разгорелся скандал

Сам советник Дональда Трампа по нацбезопасности исключил преднамеренное добавление журналиста в чат с чиновниками об ударах по Йемену, взяв на себя всю ответственность за случившееся. По словам Майка Уолтца, корреспондент выглядел в переписке как другое лицо, а инцидент изучают «лучшие технические умы».

Сенатор-демократ Марк Уорнер призвал Майка Уолтца и главу Пентагона Пита Хегсета уйти в отставку в связи с некомпетентностью.

А в Пентагоне отрицают факт переписки об ударах по Йемену в Signal.

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о том, что кто-либо из окружения Дональда Трампа обсуждал в групповом чате «планы войны».

«Никто не отправлял сообщения с планами войны. И это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил он.

Министр также обрушился с критикой на журналиста, назвав его «лживым и крайне дискредитированным».