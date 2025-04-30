Жители Нооката просят президента решить вопрос учителя, задержанного в Турции

Жители Ноокатского района Ошской области просят президента решить вопрос кыргызстанского учителя Азамата Нурматова, задержанного в Турции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Надира Нарматова.

По ее словам, педагог является жителем села Он-Эки-Бель.

«Поэтому местные жители, его супруга и мать пришли к шести депутатам, избранным от этого округа и передали письмо, написанное президенту. Я его официально вручу представителю главы государства и кабмина Алмасбеку Абытову. Этот вопрос должен решиться на уровне президента. Говорят, его задержали из-за мобильного приложения, но, как оказалось, им все пользуются. Поэтому жители Нооката просят главу государства обратить внимание на задержание гражданина Кыргызстана», — сказала Надира Нарматова.

Ранее депутат Дастан Бекешев также призывал Садыра Жапарова защитить права учителя, задержанного в Турции.

Напомним, ранее МИД озвучил причину задержания учителя из Кыргызстана в Турции.

Как рассказал замглавы МИД Алмаз Имангазиев, после ареста учителя сотрудники МИД сразу связались с правоохранительными органами Турции.

«По имеющейся информации, Азамат Нурматов в 2016-2017 годах, когда в Турции была попытка госпереворота, проживал там в общежитии и пользовался мобильным приложением, которое использовали сторонники Фетхулаха Гюлена. Он был объявлен в розыск в Турции и на основании этого был задержан», — добавил он.

Алмаз Имангазиев отметил, что этот вопрос под контролем, МИД на связи с адвокатом и близкими Нурматова.