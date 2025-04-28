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Общество

МИД озвучил причину задержания учителя из Кыргызстана в Турции

На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Дастан Бекешев попросил представить информацию по аресту учителя Азамата Нурматова, на каком основании он был задержан.

«Где бы не находились наши граждане, мы должны защищать их права», — добавил Дастан Бекешев.

Как рассказал замглавы МИД Алмаз Имангазиев, после ареста учителя сотрудники МИД сразу связались с правоохранительными органами Турции.

«По имеющейся информации, Азамат Нурматов в 2016-2017 годах, когда в Турции была попытка госпереворота, проживал там в общежитии и пользовался мобильным приложением, которое использовали сторонники Фетхулаха Гюлена. Он был объявлен в розыск в Турции и на основании этого был задержан», — добавил он.

Он отметил, что этот вопрос под контролем, МИД на связи с адвокатом и близкими Нурматова.

Напомним, что МИД подтвердил задержание в Турции учителя из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327644/
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