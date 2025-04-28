Экс-вице-спикер ЖК Джамиля Исаева прокомментировала свою отставку

Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Джамиля Исаева прокомментировала 24.kg свою отставку. По ее словам, решение об уходе с должности не связано с политическими причинами и принято исключительно по личной инициативе.

«Я приняла решение покинуть пост по собственному желанию. Мое участие в политической деятельности продолжится — я остаюсь депутатом от фракции «Ата Журт Кыргызстан», — отметила Исаева.

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Она также сообщила, что на данный момент неизвестно, кто займет вакантную должность вице-спикера.

По ее словам, фракции выдвинут своих кандидатов для участия в выборах. Исаева добавила, что имя возможного кандидата может быть известно уже в среду.