Садыр Жапаров и первая леди посадили деревья в парке «Ала-Арча»

Садыр Жапаров, первая леди Айгуль Жапарова и их дочь приняли участие в церемонии посадки деревьев, которая прошла в рамках второго дня международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к саммиту «Бишкек+25». Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Мероприятие состоялось в природном парке «Ала-Арча» с участием международных гостей конференции. Участники высадили саженцы тянь-шаньской ели — символа чистоты, долголетия и связи с природой.

В рамках неформальной встречи также прошла ярмарка горной продукции. Представители всех регионов страны продемонстрировали национальные напитки, целебные и чайные травы, изделия из шерсти и войлока, традиционные кыргызские угощения — боорсоки, мед и многое другое. Культурную атмосферу поддержала короткая концертная программа с участием народных исполнителей.

Садыр Жапаров вручил участникам символические подарки: мужчинам — ак калпаки, а женщинам — традиционные кыргызские головные уборы и элементы национальной одежды.

Напомним, в столице прошла международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к саммиту «Бишкек+25». Форум собрал делегатов из более чем 50 государств Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии, а также представителей около 30 международных организаций.