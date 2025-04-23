Жители Таласа пожаловались депутатам на издевательства со стороны мэрии

Жители Таласа пожаловались на издевательства и беспредел со стороны мэрии города. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Арсланбек Малиев.

По его словам, мэрия Таласа дала указание жителям улицы Манаса добровольно снести заборы на красной линии до 15 апреля текущего года.

«Законопослушные горожане сделали это. С тех пор прошло более месяца, но сотрудники мэрии не могут приехать и показать жителям линию, за которой можно построить новые заборы. Дома у горожан открытые. Они беспокоятся и просят, показать, где проходит красная линия, чтобы начать строить заборы»,— сказал Арсланбек Малиев.