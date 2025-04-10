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Власть

США и Россия провели еще один обмен заключенными

США и Россия провели еще один обмен заключенными, сообщает Wall Street Journal.

Обмен произошел в Абу-Даби: РФ передала Соединенным Штатам Ксению Карелину (Хавану), осужденную по статье о госизмене, а США освободили Артура Петрова, обвиняемого в экспорте микроэлектроники.

Ксения Карелина, имеющая двойное гражданство — американское и российское, приговорена к 12 годам лишения свободы в августе 2024-го. Ее признали виновной в госизмене за пожертвование $51,8 в украинский благотворительный фонд. Девушку задержали в феврале прошлого года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы навестить родственников.

У Артура Петрова также двойное гражданство — российское и немецкое. Его арестовали в 2023-м на Кипре по запросу Штатов за предполагаемый незаконный экспорт микроэлектроники.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переданная США в рамках обмена с Россией Ксения Карелина уже находится в самолете, который направляется в Штаты.

Ранее РФ и Запад провели масштабный обмен заключенными (летом 2024 года). Тогда, в частности, освобожден репортер Эван Гершкович.

Это уже второй обмен между Москвой и Вашингтоном с момента избрания президентом Дональда Трампа. В середине февраля России передали Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 миллиардов до $9 миллиардов. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием. В РФ Винника заочно арестовали в 2018-м по обвинению в кибермошенничестве.

Россия в ответ отпустила американского учителя, бывшего сотрудника посольства Соединенных Штатов Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325582/
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