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Власть

Кабмин вводит правила для арендодателей электросамокатов и других СИМ

Кабмин утвердил Порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности (СИМ), устанавливающий правила для использования и коммерческого проката таких устройств, как электросамокаты.

Постановление вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Основные положения нового порядка:

  • Регулирование проката/аренды. Порядок определяет требования к юридическим и физическим лицам, предоставляющим СИМ в прокат или аренду за плату через мобильные приложения. Эта деятельность должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством.

  • Мобильное приложение. Прокат/аренда осуществляется через мобильное приложение, которое регистрирует пользователей, фиксирует время, продолжительность, маршрут поездки и обеспечивает оплату. При регистрации пользователь должен дать согласие на обработку персональных данных; арендодатель может потребовать документы, удостоверяющие личность. Арендодатель обязан обеспечивать конфиденциальность сведений.

  • Требования к СИМ. Устройства должны быть оборудованы регистрационным номером, фонариком, задними стоп-сигналами, передним и боковыми светоотражателями, а также встроенным ограничителем скорости до 25 километров в час. СИМ должны поддерживаться в надлежащем техническом состоянии.

Обязанности арендодателя:

  • информировать пользователей о правилах безопасности и стоимости перед каждой поездкой;

  • обеспечивать исправность и комплектацию СИМ;

  • соблюдать санитарные требования (включая дезинфекцию);

  • предоставлять услуги только в специально отведенных местах (точках проката/аренды), определенных органами местного самоуправления; 

  • благоустраивать и содержать территорию точек проката;

  • незамедлительно убирать СИМ, оставленные вне разрешенных точек;

  • обеспечить работу службы техподдержки;

  • страховать гражданскую ответственность (рекомендуется).

Права арендодателя

Арендодатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) наделяются правом самостоятельно определять условия и правила предоставления своих услуг. Это включает установление тарифов на прокат/аренду, взимание основной платы, а также дополнительных сборов, например, за повреждение СИМ или несвоевременный возврат.

Кроме того, арендодатели могут вводить ограничения на использование СИМ. Они могут быть как постоянными, так и временными, распространяться на определенные географические зоны или маршруты, касаться конкретных категорий пользователей (например, по возрасту), а также вводиться в особых ситуациях, таких как изменение погодных условий или проведение массовых мероприятий.

Роль органов местного самоуправления

Определяют места для размещения точек проката/аренды СИМ (на муниципальной земле — на платной основе, на частной — по согласованию с ОМСУ). Места определяются органами архитектуры.

Местные кенеши могут вводить нормы по размещению точек, зонам, маршрутам и времени эксплуатации СИМ.

Исполнительные органы ОМСУ вправе переместить СИМ, оставленное вне точки проката более трех часов, на спецстоянку с взиманием платы за возврат. Порядок перемещения и хранения определяется местными кенешами.

ОМСУ уведомляют арендодателей о необходимости перемещения СИМ в ходе мероприятий не менее чем за семь дней.

Ответственность

Арендодатели несут ответственность за нарушение порядка согласно законодательству и обязаны сообщать о ДТП с участием СИМ.

Пользователи несут ответственность за нарушение правил эксплуатации, ПДД и причинение ущерба согласно законодательству.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров. Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры для реализации документа и осуществлять контроль за соблюдением порядка на местах.

Напомним, до этого предлагались поправки в Закон «О дорожном движении», где предложено ограничить скорость движения СИМ до 25 километров в час. Также аналогичный порядок использования предлагала и мэрия Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325293/
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