По тротуарам можно. Как использовать самокаты и скутеры, придумали чиновники

Мэрия Бишкека разработала порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные малогабаритные транспортные средства).
Как поясняют чиновники, инициатива направлена на создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, а также на формирование ответственного отношения к эксплуатации самокатов и скутеров.
«С учетом роста популярности таких средств, как самокаты, электровелосипеды и другие аналогичные устройства, необходимо разработать четкие правила их использования и предоставления в прокат и аренду. Обратной стороной популярности их использования является хаотичность вождения. Поскольку пользователи самокатов и скутеров приравнены к пешеходам, они передвигаются по пешеходным дорожкам, однако законодательство не устанавливает четких правил передвижения для пешеходов», — отмечается в проекте документа.
Муниципалитет в рамках утверждаемого порядка предлагает также отрегулировать имущественные отношения, связанные с арендой самокатов и скутеров. Чиновники хотят создать благоприятные условия для развития этого бизнеса, потому что он может способствовать развитию местной экономики.
Проектом предлагается установление обязанностей для пользователей самокатов и скутеров, включая соблюдение правил дорожного движения, использование защитной экипировки и ответственность за причиненный ущерб.
Владельцы этого вида бизнеса по предоставлению в аренду самокатов и скутеров должны регулярно проводить технический осмотр и обслуживание, включая проверку тормозов, колес, батарей и других важных компонентов, а также предоставлять арендаторам инструкцию по безопасному использованию транспорта.
В мэрии Бишкека полагают, что принятие проекта соответствующего постановления «позволит снизить число происшествий в связи с установлением ряда требований и мониторингом за их исполнением, а также повысить культуру использования самокатов и скутеров в городах республики».
Регулирование позволит создавать специальные зоны для парковки и эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что улучшит эстетику городской среды, добавили инициаторы.
Проектом также предлагается обязать лиц, сдающих в прокат самокаты и скутеры, заключать договоры страхования для обеспечения возмещения вреда в случае травмирования при их использовании.
В проекте документа также указаны правила для пользователей скутеров и самокатов.
Например, максимальная разрешенная скорость в городе для самокатов и скутеров — 25 километров в час, в жилых зонах и на дворовых территориях — до 20 км/ч, в зонах повышенного скопления людей — 5-10 км/ч.
Среди прочего предлагаются также такие правила:
- пользователи самокатов и скутеров обязаны соблюдать правила дорожного движения и местные нормы (правила) благоустройства;
- передвижение на самокате или скутере должно осуществляться по велосипедным (велопешеходным) дорожкам, проезд по пешеходной зоне (тротуару) разрешается только при отсутствии велосипедной (велопешеходной) дорожки;
- при пересечении дороги пользователь должен остановиться перед пешеходным переходом, сойти с самоката или скутера и переходить через дорогу, везя его рядом с собой;
- на одном самокате или скутере может совершать поездку один человек;
- езда в нетрезвом состоянии запрещена.
- ношение защитного шлема, наколенников при использовании самоката или скутера обязательно для всех пользователей;
- размещение самокатов или скутеров должно осуществляться строго в отведенных для этих целей местах.