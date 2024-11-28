По тротуарам можно. Как использовать самокаты и скутеры, придумали чиновники

Мэрия Бишкека разработала порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные малогабаритные транспортные средства).

Как поясняют чиновники, инициатива направлена на создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, а также на формирование ответственного отношения к эксплуатации самокатов и скутеров.

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«С учетом роста популярности таких средств, как самокаты, электровелосипеды и другие аналогичные устройства, необходимо разработать четкие правила их использования и предоставления в прокат и аренду. Обратной стороной популярности их использования является хаотичность вождения. Поскольку пользователи самокатов и скутеров приравнены к пешеходам, они передвигаются по пешеходным дорожкам, однако законодательство не устанавливает четких правил передвижения для пешеходов», — отмечается в проекте документа.

Муниципалитет в рамках утверждаемого порядка предлагает также отрегулировать имущественные отношения, связанные с арендой самокатов и скутеров. Чиновники хотят создать благоприятные условия для развития этого бизнеса, потому что он может способствовать развитию местной экономики.

Проектом предлагается установление обязанностей для пользователей самокатов и скутеров, включая соблюдение правил дорожного движения, использование защитной экипировки и ответственность за причиненный ущерб.

Владельцы этого вида бизнеса по предоставлению в аренду самокатов и скутеров должны регулярно проводить технический осмотр и обслуживание, включая проверку тормозов, колес, батарей и других важных компонентов, а также предоставлять арендаторам инструкцию по безопасному использованию транспорта.

В мэрии Бишкека полагают, что принятие проекта соответствующего постановления «позволит снизить число происшествий в связи с установлением ряда требований и мониторингом за их исполнением, а также повысить культуру использования самокатов и скутеров в городах республики».

Регулирование позволит создавать специальные зоны для парковки и эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что улучшит эстетику городской среды, добавили инициаторы.

Проектом также предлагается обязать лиц, сдающих в прокат самокаты и скутеры, заключать договоры страхования для обеспечения возмещения вреда в случае травмирования при их использовании.

В проекте документа также указаны правила для пользователей скутеров и самокатов.

Например, максимальная разрешенная скорость в городе для самокатов и скутеров — 25 километров в час, в жилых зонах и на дворовых территориях — до 20 км/ч, в зонах повышенного скопления людей — 5-10 км/ч.

Среди прочего предлагаются также такие правила: