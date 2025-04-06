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Власть

МИД Китая поздравил три страны ЦА с подписанием договора об общей границе

МИД КНР поздравил Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с подписанием договора об общей границе. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

СМИ
Фото СМИ. МИД Китая поздравил три страны ЦА с подписанием договора об общей границе

«Китай поздравляет Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с окончательным решением территориального вопроса и подписанием договора об общей границе», — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, КНР — дружественный сосед и стратегический партнер Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Мы готовы совместно с этими и другими странами Центральной Азии продвигать высококачественное развитие инициативы «Один пояс — один путь», углубляя сотрудничество в разных сферах», — отметил Го Цзякунь.

Он сказал, что Китай высоко оценивает мирный и консультативный подход Бишкека, Душанбе и Ташкента к решению вопросов. Он будет способствовать дальнейшему процветанию региона.

Напомним, 31 марта в Худжанде по итогам трехсторонней встречи президентов подписаны договор о точке стыка государственных границ, а также Худжандская декларация о вечной дружбе. Лидеры стран подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности республик, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Ссылка: https://24.kg/vlast/325032/
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