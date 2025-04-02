МИД купит здания для посольств в Женеве и Сеуле

Министерство иностранных дел купит здания для посольств Кыргызстана в Женеве и Сеуле. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Он отметил, что сначала здания будут куплены в тех странах, где их можно приобрести за сумму до $5 миллионов.

«Например, в Англии и Японии здания стоят около $10 миллионов. Там мы купим позднее. На это потребуется года два», — сказал глава МИД.

Жээнбек Кулубаев рассказал, что во многих странах возникают трудности с покупкой здания. Например, в Женеве есть договоренности о покупке с МИД и другими госорганами, однако разрешение не дает городская администрация, так как считает, что здание имеет историческую ценность.

Министр добавил, что уже куплены здания для посольств в Венгрии и Франции. Во всех странах Центральной Азии диппредставительства Кыргызстана расположены в собственных зданиях страны.