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Власть

Садыр Жапаров принял зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. О чем говорили

Президент Садыр Жапаров принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего в Кыргызстан с визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства выразил уверенность в плодотворности визита и в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, основанного на особом взаимопонимании и полном доверии.

Садыр Жапаров отметил успешную работу кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Он подчеркнул готовность Кыргызстана и России к дальнейшему тесному взаимодействию и развитию полноформатного сотрудничества по всем направлениям.

Алексей Оверчук подчеркнул, что сотрудничество между Кыргызстаном и Россией строится на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов обеих сторон.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров принял заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука

Он поздравил главу государства с успешным разрешением вопроса границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, отметив, что мирное урегулирование между двумя союзниками является значимым фактором стабильности во всей Центральной Азии.

Алексей Оверчук выразил удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ) и подчеркнул активное и плодотворное сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза, отметив, что участие Кыргызстана в этих процессах дало реальный импульс для развития экономики страны и расширению потенциала всего союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324703/
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