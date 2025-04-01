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Власть

Мэрия на работе ТЭЦ Бишкека сэкономила 701,7 миллиона сомов

Мэрия на работе ТЭЦ Бишкека сэкономила 701,7 миллиона сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что, когда ТЭЦ передавали от Министерства энергетики столице, многие сомневались в том, что муниципалитет справится.

«Тем не менее мы провели работу по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ, позвали компанию TBEA и отремонтировали третий и четвертый блоки. В этом году мы произвели на 1,7 процента электроэнергии больше, чем в прошлом. Своевременно поставляли уголь на теплоцентраль», — сказал мэр.

Он проинформировал, что средства получилось сэкономить за счет использования местного угля. Сокращено потребление газа и мазута.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324619/
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