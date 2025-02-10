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Общество

Модернизировать старые блоки ТЭЦ Бишкека вновь предлагают компании ТВЕА

Модернизировать старые блоки ТЭЦ Бишкека вновь предлагают компании ТВЕА. Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с членом совета директоров ТВЕА, генеральным директором Ли Бьянчу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что он также ознакомился со структурой компании и ее передовыми энергетическими технологиями.

Таалайбек Ибраев рассказал, что сейчас ведутся работы по строительству воздушных линий электропередачи «Датка – Кемин».

Чиновник предложил ТВЕА модернизировать старые блоки Бишкекской ТЭЦ, это позволит увеличить производство тепловой энергии. И пригласил компанию участвовать в проекте по прокладке кабельной линии 110 киловольт, а также в строительстве инфраструктуры для аэропорта Джалал-Абада.

В ведомстве напомнили, что компания ТВЕА работает в энергетическом секторе Кыргызстана с 2008 года и участвует в крупных проектах страны. 

Напомним, эта компания занималась реконструкцией столичной теплоцентрали.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария. Чиновники энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки. 

После скандала были возбуждены уголовные дела, несколько высокопоставленных чиновников были арестованы. Выяснилось, что причиной аварии стал сломанный насос, на замену которого не выделялись средства. При этом были закуплены, например, плоскогубцы за $640.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319477/
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