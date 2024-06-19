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Власть

В аварии на ТЭЦ Бишкека есть вина и специалистов котельной — глава Минэнерго

В аварии на ТЭЦ Бишкека есть вина и специалистов, которые топили котел. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, информация о том, что взрыв на тепловой электростанции столицы произошел из-за угольной пыли, неверная. Причиной аварии стали устаревшие котлы и человеческий фактор.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296997/
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