Инцидент в парке Панфилова. Как на него отреагировал глава кабмина Кыргызстана

В связи с инцидентом, произошедшим 31 марта в парке имени Панфилова, председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поручил Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора срочно разработать единый порядок приостановления деятельности аттракционов, не отвечающих требованиям безопасности и представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан.

Кроме этого, по данному инциденту начата доследственная проверка. Сейчас сотрудники милиции проводят все необходимые мероприятия.

По результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка, отметили в пресс-службе кабмина.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 31 марта на одном из аттракционов. Девятнадцатилетняя девушка после падения получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Ее доставили в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации.

Как отмечали свидетели, девушка упала после того, как на кресле одного из аттракционов порвался ремень безопасности.