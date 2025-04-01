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Происшествия

Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова

В Центре экстренной медицины рассказали 24.kg о состоянии девушки, упавшей с аттракциона в столичном парке Панфилова.

Реанимационная бригада выезжала на место происшествия в 19.35. «Девушке 19 лет, с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» она доставлена в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации. Больная тяжелая», — сообщили в ЦЭМ.

Ранее со ссылкой на читателя отмечалось, что на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего с него упала девушка во время движения сооружения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324555/
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