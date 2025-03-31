15:18
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Власть

Алмамбет Шыкмаматов рассказал о возвращении на патентную систему

При переходе на патентную систему гражданам будет предоставлен выбор. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, те, кто не хочет работать с ККМ в торговле, могут перейти на патенты, а те, кто хочет работать по нулевой ставке из-за маленькой прибыли и не хочет приобретать патенты, могут и дальше работать с контрольно-кассовой машиной.

«Однако то, что торговец мороженым и предприниматель с большим оборотом в контейнере покупали патент одинаковой стоимостью, считаю несправедливым. Система налогообложения должна быть справедливой. Для тех, кто торгует семечками, айраном, молоком, будут дешевые патенты», — сказал глава ГНС.

Поправки в Налоговый кодекс скоро будут внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша. 

Ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев сообщал, что будет возвращена патентная система там, где это оправдано. Осуществление торговой деятельности на основе патента на территории Кыргызстана было прекращено с 1 июля 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324470/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина заявил о возвращении к патентной системе «там, где это оправдано»
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты
Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц
Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
Кыргызстанцы могут вернуть до 10 процентов уплаченных налогов
В Москве повышают стоимость патентов для трудовых мигрантов
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан по&nbsp;анклаву Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
В&nbsp;Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства
Бизнес
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
31 марта, понедельник
15:12
В Узбекистане произошел взрыв в мечети В Узбекистане произошел взрыв в мечети
15:04
Ватикан приветствует договор о демаркации кыргызско-таджикской границы
15:00
Законопроекты об отмене ЭТТН и налога на транспорт внесут на рассмотрение ЖК
14:59
Алмамбет Шыкмаматов рассказал о возвращении на патентную систему
14:55
Кыргызстан и Казахстан снова обсуждают проект автодороги Алматы — Иссык-Куль