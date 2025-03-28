Глава кабмина заявил о возвращении к патентной системе «там, где это оправдано»

Кабинет министров пересмотрел порядок использования электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) и возвращается к патентной системе там, где это оправдано. Об этом в интервью газете «Слово Кыргызстана» сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что кабмин пересмотрел налоговые механизмы, в частности порядок использования товаротранспортных накладных (ЭТТН).

«Там, где это оправдано, мы возвращаемся к патентной системе, особенно для малого бизнеса. Мы понимаем, что сотни тысяч кыргызстанцев кормят свои семьи за счет честного труда на базарах и рынках», — подчеркнул Касымалиев.

Он заверил, что задача правительства — не усложнять жизнь предпринимателям, а создать прозрачную и эффективную налоговую систему. «Не может быть так, чтобы для оплаты 100 сомов налога человек тратил часы и нервы. Мы этого не допустим», — отметил глава кабмина.

Касымалиев добавил, что управление должно быть «разумным и экономически эффективным», чтобы способствовать развитию бизнеса и укреплению экономики страны.

Напомним, с 1 июля 2024 года на территории Кыргызстана было прекращено осуществление торговой деятельности на основе патента.

С 1 января этого года в Кыргызстане отменили обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции. Введены они были с 1 января 2023 года.