На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро

На водоснабжение трех сел в Узгенском районе Ошской области Кыргызстан дополнительно возьмет кредит в 2,25 миллиона евро у ЕБРР. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Депутаты одобрили кредитное соглашения по проекту «Реабилитация систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Дон-Булак и Куршаб».

По словам заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбека Керималиева, сумма дополнительного финансирования составляет 2,25 миллиона евро. Из них кредит 1,5 миллиона евро, грант — 750 тысяч евро. Кредит выдается под 1 процент годовых и ставка по Еврибору.

Указанное соглашение, как отмечается, впервые было одобрено 23 мая 2019 года. Депутат Алишер Эрбаев уточнил о причинах незавершения проекта в течение шести лет.

Представитель Минсельхоза ответил, что основное финансирование по обсуждаемому проекту уже завершено.

«Так как средств не хватило (более 5 миллионов евро), мы обратились в банк. Стоимость труб и услуги их проведения выросли, поэтому просим дополнительно 2,25 миллиона евро», — сказал он.

«Все приходят и говорят об инфляции, удорожании материалов. В результате раскопаны улицы, сносятся дома. Проекты не завершены, страдают простые граждане. Ни проведенной воды нет, ни построенной дороги. Если так будет продолжаться, страна останется с миллионными долгами», — сказал Алишер Эрбаев, предложив провести заседание и заслушать информацию о полученных грантах за последние 10 лет для реабилитации систем водоснабжения, канализации, ирригации и мелиорации.

Депутат отметил, что компании, не выполнившие свои обязательства в срок, должны быть включены в черный список.