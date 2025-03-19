Девять разных участков за Кайрагач. Глава ГКНБ на карте объяснил обмен с РТ

19 марта на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, используя карты, подробно рассказал депутатам о договоренностях с Таджикистаном по уточнению границ.

Участок Кайрагач

«В Лейлекском районе мы взяли участок Кайрагач — 155 гектаров, 35 гектаров анклава Кайрагач. Баткенские депутаты хорошо знают эту местность. Вот это все было таджикской землей — 155 гектаров, а вот эти 35 гектаров — были анклавом. Таджики считали это своей землей. Конечно, документально это не было закреплено, но мы морально с этим соглашались, что и 155 гектаров, и 35 гектаров — их земля, там была их застава, они контролировали территорию. Там есть село, около 10 домов, где живут кыргызы, но получилось, что территорию контролировали соседи», — сказал Ташиев.

По его словам, в центре участка Кайрагач был установлен пост Таджикистана, но находился он на кыргызской земле.

«В Лейлекском районе на участке Кайрагач было панно с надписью «Лейлек», оно находилось рядом с постом Таджикистана. Жители района много говорили, что оставили их панно таджикам, что таджики перешли за эту надпись и поставили свой пост. И это правда так и было. Они построили большой пост на нашей земле. Ни одна власть до этого не могла сказать, что так нельзя. Со стороны жителей Лейлека было много претензий, что земля отдана таджикам. На сегодняшний день граница проходит на 1 тысячу 600 метров ниже той надписи «Лейлек» на панно, и КПП Таджикистана Кайрыгач теперь находится на земле Кыргызстана. Они построят новый пункт на своей земле. И их пункт, и наш будут сдвинуты на границу — они построят на своей стороне, мы на своей. То есть мы решили претензии людей, после этого они не будут выражать недовольство по этому вопросу», — объяснил глава ГКНБ.

Кыргызстан отдал 9 участков

Вместо полученных 190 гектаров в местности Кайрагач Кыргызстан отдал 9 участков в разных местностях. Среди них село Саада.

«Вот это село Саада. Это канал Селкан. По ту сторону канала территория Таджикистана, с этой — Кыргызстан. В селе Саада есть 17 домохозяйств. Вокруг расположены таджикские села. Когда возникали конфликты, эти 17 домов сжигали, пострадавшие граждане сбегали в Кулунду, потом возвращались, ремонтировали дома и снова жили там. Мы поняли, что эта земля нам не нужна и решили, что граница должна проходить вдоль канала Селкан. Поэтому село Саада, 21 гектар, мы отдали им», — сказал Ташиев.

Далее Таджикистану были отданы участки Раззаков, Ак-Арык и Селкен, находящиеся в одной местности.

«Участок Раззаков тоже находится за каналом. Рядом село Раззаков. На участке тоже есть несколько домов, эти 23,5 гектара мы отдали. Также здесь находится Ак-Арык, его тоже отдали, 7 гектаров. Селкен отдали — 4 гектара. В Раззаков мы могли заезжать, а в Селкен в последние годы не могли попасть. Этой землей пользовались они. Таджикская сторона начала говорить, что это их земля. Мы говорили, что нет. Были споры. В итоге мы Селкен отдали в счет 155 гектаров Кайрыгача», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Также Таджикистану отдано 35 гектаров участка Майты, 7 гектаров местности Улуш и 15 гектаров участка Улак-Жай.

Также Кыргызстан отдал 65 гектаров земли участка Кара-Бак. Это местность в Баткенской районе.

Также передан участок Пролетар в 12,5 гектара, который находится на территории Таджикистана. Камчыбек ташиев объяснил депутатам, как с этим участком связан покойный парламентарий Баяман Эркинбаев (известный спортсмен, депутат трех созывов ЖК, был супругом Чолпон Султанбековой, убит в 2005 году).

«Депутат Чолпон Султанбекова на меня обиделась, что я сказал о Баямане. Но я хочу сказать, что я не говорил плохо о нем, я просто озвучиваю факты. В 1991 году, когда была приватизация, частные лица покупали предприятия. В городе Пролетарске была земля «Кыргыз Сельхозхимии», 12,5 гектара. Само предприятие, конечно, переехало в Кыргызстан, а участок продали. Тогда его купил Баяман. Но он, видимо, понял, что нет перспективы, потому что участок отделен от Кыргызстана. Он тоже продал этот участок. Нужно отметить, что ничего незаконного в этом нет. После того как он продал эту землю, таджики начали говорить, что это их земля, что они не вернут ее нам. Но мы спорили. Это была наша земля. Здесь нет незаконных действий со стороны Баямана», — объяснил Ташиев.

«Таким образом, мы взяли 190 гектаров земли в одной местности, а отдали 190 гектаров разными участками в 9 местностях, это разбросанные участки, при этом большинством из них и так пользовалась таджикская сторона», – заключил Ташиев.

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Сегодня депутаты рассматривают проект закона о ратификации Договора между Кыргызстаном и Таджикистан о государственной границе, соглашения о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог и соглашения между по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Напомним, 13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь эти документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего они будут подписаны главами государств.