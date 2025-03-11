Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправляется в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Утверждается, что поездка чиновника администрации Белого дома пройдет в рамках усилий Вашингтона по установлению перемирия в Украине.

Напомним, в середине февраля именно Стив Уиткофф летал в Москву, чтобы забрать в США освобожденного осужденного бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

Отметим, что сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины. По словам Стива Уиткоффа, который станет одним из участников предстоящей встречи, США ожидают «существенного прогресса» в переговорах с Украиной и надеются на подписание соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым.

А по словам госсекретаря США Марко Рубио, на переговорах Вашингтон попытается понять, на какие уступки Украина готова ради перемирия, а затем намерен задать этот же вопрос представителям России.