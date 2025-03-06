Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек

Число членов Совета судей предлагается увеличить с 15 до 20 человек. Соответствующий законопроект одобрен Жогорку Кенешем в первом чтении.

Автор документа депутат Медербек Алиев сообщил, что увеличить число членов Совета судей предлагается с учетом гендерного и регионального представительства, а также с учетом того, что из 15 человек 9 являются членами дисциплинарной комиссии.

Кроме того, законопроектом предлагается убрать из полномочий дисциплинарной комиссии статьи о привлечении судьи к уголовной ответственности, налагаемой в судебном порядке и о временном отстранении судьи от должности в случае привлечения его к уголовной ответственности (в качестве обвиняемого). Это делается в связи с тем, что вышеуказанные меры выходят за рамки дисциплинарного воздействия, пояснил нардеп.

Медербек Алиев отметил, что члены Совета судей работают на общественных началах и не получают зарплату. Поэтому принятие закона не повлечет дополнительных финансовых затрат.