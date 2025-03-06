13:13
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек

Число членов Совета судей предлагается увеличить с 15 до 20 человек. Соответствующий законопроект одобрен Жогорку Кенешем в первом чтении.

Автор документа депутат Медербек Алиев сообщил, что увеличить число членов Совета судей предлагается с учетом гендерного и регионального представительства, а также с учетом того, что из 15 человек 9 являются членами дисциплинарной комиссии.

Кроме того, законопроектом предлагается убрать из полномочий дисциплинарной комиссии статьи о привлечении судьи к уголовной ответственности, налагаемой в судебном порядке и о временном отстранении судьи от должности в случае привлечения его к уголовной ответственности (в качестве обвиняемого). Это делается в связи с тем, что вышеуказанные меры выходят за рамки дисциплинарного воздействия, пояснил нардеп.

Медербек Алиев отметил, что члены Совета судей работают на общественных началах и не получают зарплату. Поэтому принятие закона не повлечет дополнительных финансовых затрат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321936/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Медер Алиев просит увеличить число членов Совета судей
В 2024-м Совет судей дал согласие на привлечение к ответственности девяти судей
Президенту предложено досрочно прекратить полномочия судьи Нурлана Кенжебаева
Совет судей удовлетворил заявление председателя Верховного суда об увольнении
Более десяти судей привлечены к уголовной ответственности — Замирбек Базарбеков
Совет судей дал согласие на привлечение к ответственности двух служителей Фемиды
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу вошел в состав Совета по делам правосудия
Сразу четыре судьи подали заявления об отставке. Президенту внесено предложение
Журналистов не пустили на суд Тенгиза Болтурука: членов коллегии накажут
Совет судей просит президента уволить глав Тонского и Ленинского райсудов
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
6 марта, четверг
13:11
MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa» MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT...
13:06
Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на госслужбе
12:55
Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек
12:43
С марта по май пройдут масштабные субботники по благоустройству Бишкека
12:21
Депутат считает, что Соцфонд должен инвестировать средства только в госбанки