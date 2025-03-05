Нужно вернуть село Достук. Султанбай Айжигитов о соглашении с Таджикистаном

На заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов высказал свое мнение по поводу проекта соглашения о кыргызко-таджикской границе.

По его словам, в статье 12 указано, что договор является бессрочным и не подлежит денонсации.

«Это значит, что пересмотреть соглашение будет невозможно. Также это означает, что таджикская сторона этим добилась своих стратегических целей, раз они согласились на такую формулировку. Если бы договор был другим, то правительство РТ никогда бы не согласилось на такие условия. О каких стратегических целях речь? Еще со времен СССР у них была цель — получить коридор в анклав Ворух и присоединить его к своей территории. Этим соглашением они фактически получили коридор. Сейчас пока транспортный. Для того чтобы присоединить анклав к своей территории, остался только один шаг. Когда они предпримут его, покажет время», — сказал Султанбай Айжигитов.

Он отметил, что раньше открытию коридора препятствовали село Достук и дорога Ходжа-Ало — Ак-Сай — Ворух, принадлежащая КР.

В соглашении таджикская сторона не просто так просила полностью передать им село Достук. Мы соглашаемся с ними и убираем препятствия. Для нас стратегическое значение села в том, что оно не позволяло открыть коридор соседям и местные жители охраняли границу. Султанбай Айжигитов

Далее он сказал, что таджикская сторона, чтобы избежать второго препятствия в виде дороги участка Ходжа-Ало — Ак-Сай — Ворух, просит дорогу Дача — Капчыгай и придает ей нейтральный статус.

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«Это значит, что дорога ничья. Кроме дороги, нейтральными стали по 15 метров обочины с двух сторон. Нейтральную землю кто сильнее, тот и может отобрать. Взамен якобы нам дают тоже нейтральную дорогу Мин-Орук — Самаркандек в 3 километра. Но нас здесь обманывают», — заявил нардеп.

Он напомнил, что в 2003-2004 годах Таджикистан провел ЛЭП в села Айгуль-Таш и Канибадам.

«Для этого таджикской стороне переданы в использование 104 гектара земли на территории Баткенского района. В качестве компенсации кыргызской стороне они должны были передать дорогу Самаркандек — Мин-Орук. Соглашение было таким. Наш парламент ратифицировал его, президент Аскар Акаев подписал. Но таджикская сторона тогда не ратифицировала это соглашение», — заметил Султанбай Айжигитов.

В связи с этим он считает, что село Достук должно остаться за Кыргызстаном.

«По дороге Достук — Ак-Сай — Ворух нужно заключить новое соглашение о беспрепятственном совместном использовании. Тогда действительно будет дан дорожный коридор. Также земли меняют, только сравнивая площади. Но я предлагаю провести анализ качества обмененных земель и их стратегического значения», — сказал депутат.