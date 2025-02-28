Бакытбек Алишеров назначен новым заместителем председателя Финразведки

Бакытбек Алишеров назначен заместителем председателя Государственной службы финансовой разведки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев 25 февраля.

Бакытбек Алишеров пришел на место Чынгыза Кененбаева.

Фото из интернета. Бакытбек Алишеров

1999-2005 — сотрудник Государственной таможенной инспекции;

2005-2006 — главный координатор отдела международного сотрудничества Государственной таможенной службы, а затем отдела по борьбе с контрабандой, наркобизнесом;

2006-2009 — административный ассистент программы «Экспортный контроль и пограничная безопасность»;

2010-2012 — начальник отдела международного сотрудничества Государственной таможенной службы;

2012-2017 — занимался бизнесом;

2018-2021 — директор учебного центра Государственной службы финансовой разведки;

2021-2022 — советник первого заместителя председателя администрации президента;

04.2022-06.2022 — директор 8-го политического департамента Министерства иностранных дел;

07.2022-07.2023 — руководитель секретариата члена (министра) коллегии по энергетике и транспорту ЕЭК в России.

Майор таможенной службы.