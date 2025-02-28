Бакытбек Алишеров назначен новым заместителем председателя Финразведки

Бакытбек Алишеров назначен заместителем председателя Государственной службы финансовой разведки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев 25 февраля.
Бакытбек Алишеров пришел на место Чынгыза Кененбаева.
1999-2005 — сотрудник Государственной таможенной инспекции;
2005-2006 — главный координатор отдела международного сотрудничества Государственной таможенной службы, а затем отдела по борьбе с контрабандой, наркобизнесом;
2006-2009 — административный ассистент программы «Экспортный контроль и пограничная безопасность»;
2010-2012 — начальник отдела международного сотрудничества Государственной таможенной службы;
2012-2017 — занимался бизнесом;
2018-2021 — директор учебного центра Государственной службы финансовой разведки;
2021-2022 — советник первого заместителя председателя администрации президента;
04.2022-06.2022 — директор 8-го политического департамента Министерства иностранных дел;
07.2022-07.2023 — руководитель секретариата члена (министра) коллегии по энергетике и транспорту ЕЭК в России.
Майор таможенной службы.