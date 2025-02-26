Подростки гибнут в школьных драках. Чем занят детский омбудсмен, спрашивают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев потребовал, чтобы глава кабинета министров Адылбек Касымалиев не позднее этой недели провел экстренное совещание, возможно даже с участием координационного совета, из-за участившихся случаев гибели подростков после школьных потасовок.

«Только за одну неделю в Иссык-Кульской области, Токмаке и Ноокате погибли несколько учеников старших классов. В развитых странах смерть одного ребенка рассматривается как национальная трагедия. У нас отношение к этому как к простой статистике», — сказал депутат.

По его словам, подростки в Кыргызстане не информированы о работе психологов. Милиция тоже ведет недостаточную работу со школьниками.

«Министерство культуры, кроме культуры и информации, также должно проводить работу по молодежной политике. И чем занимается детский омбудсмен при президенте?» — задался он вопросом.

Напомним, только за последнее время в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.