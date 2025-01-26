В Канте после драки школьников скончался мальчик

В Канте во время драки школьников скончался мальчик. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

В ведомстве уточнили, что по словам брата погибшего, 22 января в Канте в школе № 3 ученик 11 класса нанес телесные повреждения Ч.Д., 2008 года рождения во время словесного конфликта. Пострадавший был госпитализирован, но 25 января, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, между школьниками Ч.Д. и Р.А. произошел словесный конфликт, который затем перерос в драку. Оба получили телесные повреждения, Ч.Д. был госпитализирован, перенес операцию и позже переведен в частную больницу Бишкека, где скончался, не приходя в сознание.

На данный момент допрашиваются педагоги и учащиеся школы в присутствии законных представителей. Назначены судебно-правовые экспертизы, расследование продолжается.

Ход уголовного дела взят под контроль руководством ГУВД Чуйской области и МВД.