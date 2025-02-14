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Происшествия

Очередной инцидент в школе: в Баткене в ходе драки ученика ранили ножом

Очередной инцидент произошел в одной из школ Баткена. В ходе драки между учениками пострадал один человек. Информацию подтвердили в УВД Баткенской области.

По предварительным данным, потасовка между школьниками произошла 8 февраля. Во время драки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.

В УВД проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Следствие продолжается.

Напомним, только за последнее время в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319901/
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