10:42
USD 8.75
EUR 90.70
RUB 0.92
Происшествия

В Кара-Суу после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый

В Кара-Суйском районе Ошской области после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый, сообщила пресс-служба областной милиции.

По ее данным, 12 февраля поступила информация о том, что возле школы № 39 в селе Каратай ученик упал и умер. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам свидетелей, между учащимися произошла драка. В результате девятиклассника избили, он потерял сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

По предварительным данным следствия, погибшего избил ученик этой же школы 2007 года рождения Р.Н. Его задержали и водворили в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319779/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина зарезал жену на глазах у детей. Подробности жестокого убийства
В Джалал-Абаде в убийстве матери троих детей подозревается супруг
В селе Джаны-Джер мужчина из ревности зарезал свою жену
В Сокулукском районе тело пропавшей женщины нашли в колодце
В Таласской области нашли тело пастуха. Подозреваемый задержан
В Аксыйском районе мужчина до смерти забил родного сына. Ему дали 13 лет тюрьмы
Трамп обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
В Бишкеке мужчина признался в убийстве жены
Стрельба в Бишкеке. Дело Мукаша Ырсалиева по обвинению в убийстве прекращено
Школьный рэкет продолжается. Омбудсмен требует от правоохранителей принять меры
Популярные новости
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
По&nbsp;делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
Милиция с&nbsp;участием спецназа задержала мужчину за&nbsp;посты в&nbsp;Facebook Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
Бизнес
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
13 февраля, четверг
10:34
Сидел на троне и призывал к халифату. Милиция и ГКНБ задержали экстремистов Сидел на троне и призывал к халифату. Милиция и ГКНБ за...
10:31
Более 300 миллионов сомов хотят потратить на ремонт здания главного телеканала
10:24
Генконсульство КР в Новосибирске ответило на критику депутата Медера Алиева
10:12
Сборная Кыргызстана проиграла Ирану на женском чемпионате CAFA по футзалу
10:03
В Кара-Суу после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый