В Кара-Суу после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый

В Кара-Суйском районе Ошской области после избиения погиб девятиклассник. Задержан подозреваемый, сообщила пресс-служба областной милиции.

По ее данным, 12 февраля поступила информация о том, что возле школы № 39 в селе Каратай ученик упал и умер. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам свидетелей, между учащимися произошла драка. В результате девятиклассника избили, он потерял сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

По предварительным данным следствия, погибшего избил ученик этой же школы 2007 года рождения Р.Н. Его задержали и водворили в ИВС.

Следствие продолжается.