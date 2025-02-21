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Власть

В «Ынтымак-Ордо» проходит коллегия администрации президента

В «Ынтымак-Ордо» проходит коллегия администрации президента и кабмина с участием главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

На коллегии рассмотрят четыре вопроса:

  • проблемы мониторинга и анализа исполнения решений президента и кабинета министров, эффективности зарубежных деловых поездок, планирования деятельности государственных органов;
  • актуальные вопросы в сфере образования;
  • итоги деятельности уполномоченных представителей президента в областях, руководителей районных государственных администраций — акимов и мэров городов в 2024 году;
  • освоение бюджетных средств, выделенных государственным органам и органам местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320630/
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