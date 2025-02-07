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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Мирный план Трампа по Украине в Мюнхене не будет озвучен — Кит Келлог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что Вашингтон представит план по урегулированию украинского конфликта в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

Уточняется, что Кит Келлог ранее только упоминал, что примет участие в Мюнхенской конференции и «с нетерпением ждет возможности» поговорить о цели Дональда Трампа завершить «кровавую и дорогостоящую» войну в Украине.

По словам Кита Келлога, план представит лично президент США Дональд Трамп после того, как его команда проработает его полностью.

«Это не произойдет на следующей неделе. Мы проведем большие обсуждения с высокопоставленными лидерами в Европе и затем вернемся к президенту США с тем, что мы выяснили, — сказал он и добавил – Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе».

СМИ сообщали, что план включает в себя заморозку конфликта и гарантии безопасности для Украины. Территории, которые остались под контролем России, будут с неопределенным статусом.

По данным NBC, в команде президента США нет единого мнения, на кого именно оказывать давление — на Москву или Киев. Например, спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц считают, что необходимо надавить на Россию, чтобы остановить ее продвижение на фронте. Другая сторона, которую NBC не называет, говорит о необходимости сокращения многомиллионной военной помощи Киеву. По ее мнению, так конфликт закончится быстрее.

Напомним, на второй день после вступления в должность президент США поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну за сто дней. Между тем новый госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что не может установить временные рамки для завершения войны и переговоры будут тяжелыми.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/319197/
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