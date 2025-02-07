Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что Вашингтон представит план по урегулированию украинского конфликта в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

Уточняется, что Кит Келлог ранее только упоминал, что примет участие в Мюнхенской конференции и «с нетерпением ждет возможности» поговорить о цели Дональда Трампа завершить «кровавую и дорогостоящую» войну в Украине.

По словам Кита Келлога, план представит лично президент США Дональд Трамп после того, как его команда проработает его полностью.

«Это не произойдет на следующей неделе. Мы проведем большие обсуждения с высокопоставленными лидерами в Европе и затем вернемся к президенту США с тем, что мы выяснили, — сказал он и добавил – Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе».

СМИ сообщали, что план включает в себя заморозку конфликта и гарантии безопасности для Украины. Территории, которые остались под контролем России, будут с неопределенным статусом.