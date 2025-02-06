Мирный план Трампа по Украине озвучат на Мюнхенской конференции по безопасности

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет представлен на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в своем аккаунте социальной сети Х.

«Рад объявить о своем участии в Мюнхенской конференции 2025 года. Являясь специальным посланником по России и Украине, я с нетерпением жду возможности поговорить о цели президента Трампа прекратить этот кровавый и дорогостоящий конфликт», — написал он.

Кит Келлог добавил, что намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.

СМИ сообщают, что план включает в себя заморозку конфликта и гарантии безопасности для Украины. Территории, которые остались под контролем России, будут с неопределенным статусом.

По данным NBC, в команде президента США нет единого мнения, на кого именно оказывать давление — на Москву или Киев. Например, спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц считают, что необходимо надавить на Россию, чтобы остановить ее продвижение на фронте. Другая сторона, которую NBC не называет, говорит о необходимости сокращения многомиллионной военной помощи Киеву. По ее мнению, так конфликт закончится быстрее.

Напомним, на второй день после вступления в должность президент США поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну за сто дней. Между тем новый госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что не может установить временные рамки для завершения войны и переговоры будут тяжелыми.