Депутат просит Минкультуры создать комиссию по ситуации в цирке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова сообщила, что к ней обратились сотрудники цирка с жалобой на нового директора Светлану (Асланайым) Аширову.

«Жалуются, что Аширова плетет интриги. Тех, кто выражает свое мнение, снимает с программы», — сказала нардеп.

Она попросила спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу дать протокольное поручение Министерству культуры создать специальную комиссию для изучения ситуации в цирке. И отметила, что на время разбирательства нужно приостановить работу директора цирка.

Напомним, Светлану Аширову назначили директором цирка в конце октября 2024 года, а 23 января 2025-го пресс-служба Министерства культуры сообщила, что по истечении испытательного срока ее освободили от занимаемой должности. Обратившиеся в редакцию артисты заверили, что Светлана Аширова, несмотря на заявление Минкульта, не покидает свой кабинет.

Светлана Аширова уверяет, что в должности главы цирка ее восстановили 28 января и заключили трудовой договор на один год. Насчет жалоб артистов и возможного перевода на хозрасчет она сказала, что во всем разбирается Министерство культуры.