Светлана Аширова вновь стала директором цирка. Подписан соответствующий приказ

Известная каскадер Светлана (Асланайым) Аширова вновь назначена генеральным директором Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева. Об этом 24.kg сообщила сама Аширова.

Согласно документа Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Светлана Аширова должна была приступить к своим обязанностям 28 января.

Напомним, что Аширова была назначена на должность в конце октября 2024 года, а 23 января 2025-го пресс-служба ведомства сообщала, что по истечении испытательного срока она освобождена от занимаемой должности главы госцирка.

В самом же Министерстве культуры пока не комментируют назначение Светланы Ашировой на ее прежнее место работы.

Отметим, в январе 2025 года несколько артистов цирка пожаловались журналистам на работу действующего директора Светланы Ашировой. Артисты считают ее некомпетентной и что в цирке сейчас нездоровый моральный климат, а директор не может сплотить коллектив, который разделился.