Не прошла испытательный срок. Светлану Аширову сняли с должности директора цирка

Директора Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Светлану Аширову сняли с должности. Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.

По данным ведомства, основанием для увольнения стало завершение испытательного срока. Министерство не стало продлевать трудовой договор.

Напомним, Светлана (Асланайым) Аширова назначена директором Госцирка три месяца назад, 23 октября 2024 года. Недавно несколько артистов учреждения пожаловались журналистам на ее работу и назвали ее некомпетентной.

Сама Светлана Аширова не согласна с критикой. По ее словам, возможно, она весьма требовательная.

«Когда руководство меняется, конечно, могут быть новые требования. У меня требование одно: не заниматься интригами, а работать», — сказала она.

В профильном ведомстве пообещали провести объективную проверку всех указанных артистами жалоб.