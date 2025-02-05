Цена картофеля в Бишкеке достигла 65 сомов: депутаты ЖК требуют разъяснений

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров сообщил, что в Бишкеке цены на картофель выросли до 60-65 сомов за килограмм.

«У нас картофель выращивается на больших территориях — в Иссык-Кульской области, Алае, Чон-Алае, Кочкоре. Мы рады за фермеров, но для населения 65 сомов — это высокая цена. Если мешок муки стоит 1 тысячу 700 сомов, то мешок картофеля — 2,5-3 тысячи», — отметил он.

Нардеп попросил Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проинформировать депутатов о подготовке к пахотному сезону и планах на будущий год, чтобы подобного повышения цен не произошло.

Ранее Минсельхоз поднимал вопрос о необходимости введения временного ограничения на экспорт картофеля. Также ведомство утверждало, что в Кыргызстане достаточно запасов этого продукта.

Отметим, что в Казахстане правительство ввело шестимесячный запрет на экспорт картофеля в третьи государства, за исключением стран ЕАЭС, еще в январе. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, где стоимость картофеля резко выросла из-за ажиотажного спроса со стороны соседних государств, особенно Узбекистана.