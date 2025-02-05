10:59
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Власть

Цена картофеля в Бишкеке достигла 65 сомов: депутаты ЖК требуют разъяснений

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров сообщил, что в Бишкеке цены на картофель выросли до 60-65 сомов за килограмм.

«У нас картофель выращивается на больших территориях — в Иссык-Кульской области, Алае, Чон-Алае, Кочкоре. Мы рады за фермеров, но для населения 65 сомов — это высокая цена. Если мешок муки стоит 1 тысячу 700 сомов, то мешок картофеля — 2,5-3 тысячи», — отметил он.

Нардеп попросил Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проинформировать депутатов о подготовке к пахотному сезону и планах на будущий год, чтобы подобного повышения цен не произошло.

Ранее Минсельхоз поднимал вопрос о необходимости введения временного ограничения на экспорт картофеля. Также ведомство утверждало, что в Кыргызстане достаточно запасов этого продукта.

Отметим, что в Казахстане правительство ввело шестимесячный запрет на экспорт картофеля в третьи государства, за исключением стран ЕАЭС, еще в январе. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, где стоимость картофеля резко выросла из-за ажиотажного спроса со стороны соседних государств, особенно Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318963/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Эльдар Абакиров предлагает амнистию для некоторых приватизированных объектов
Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат
Продажа историко-культурных объектов. Депутат предложил отозвать законопроект
Закон о клевете. Заявления должен рассматривать суд, считает депутат
Выдавать льготные кредиты на развитие туризма предлагают в Жогорку Кенеше
Мэрию Бишкека просят выдавать студентам проездные на общественный транспорт
Вице-мэр Бишкека предложил поднять проезд до 25 сомов, чтобы окупить автобусы
Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане рождается вне брака — Эльдар Абакиров
В Кыргызстане хотят взимать по сому с каждого литра бензина. Депутат против
В Кыргызстане предлагают создать центр подготовки к международным олимпиадам
Популярные новости
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Бизнес
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
5 февраля, среда
10:47
Цена картофеля в Бишкеке достигла 65 сомов: депутаты ЖК требуют разъяснений Цена картофеля в Бишкеке достигла 65 сомов: депутаты ЖК...
10:45
В Ноокате должностные лица присвоили деньги, предназначенные на ремонт школы
10:32
Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
10:21
В Бишкеке перенесли отключение воды
10:20
Со склада бишкекчанина украли кафель почти на 1,5 миллиона сомов