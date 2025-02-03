Минсельхоз хочет ввести временный запрет на экспорт картофеля из Кыргызстана

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассматривает вопрос о введении временного ограничения на экспорт картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что такие меры позволят избежать спекуляции цен на социально значимые продукты и обеспечить продовольственную безопасность.

На совещании по вопросам цен на продукты питания в стране замглавы кабмина и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил госорганам, полпредам президента в областях и органам местного самоуправления внимательно следить за стоимостью продовольственных продуктов.

В Казахстане правительство ввело шестимесячный запрет на экспорт картофеля в третьи государства, за исключением стран ЕАЭС, еще в январе. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, где стоимость картофеля резко выросла из-за ажиотажного спроса со стороны соседних государств, особенно Узбекистана.