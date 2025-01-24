Только 5 килограммов картофеля в руки: рост цен в Казахстане

В столичных супермаркетах Казахстана появилось объявление о лимите продаж картофеля: только 5 килограммов первого сорта в руки. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны сообщили, что данные меры ввели в целях избежания оптового закупа перекупщиками для последующей перепродажи в магазинах у дома.

Фото Tengrinews.kz

Несмотря на сообщение Минторговли РК, что дефицита картофеля нет, по всей стране выросли цены. По данным Forbes.kz, еще в конце 2024 года сумма не превышала 150-200 тенге (25-35 сомов по курсу 0,1674 на 23 января). На сегодня цена килограмма картофеля в торговых точках республики доходит до 500 тенге (84 сома).

Согласно информации казахстанских СМИ, самый дорогой картофель в Астане — 455 тенге (76 сомов) за килограмм.

В супермаркетах Бишкека картофель можно купить за 58 сомов.

В начале января казахское правительство ввело шестимесячный запрет на экспорт картофеля в третьи государства, за исключением стран ЕАЭС. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, где стоимость картофеля резко выросла из-за ажиотажного спроса со стороны соседних государств, особенно Узбекистана.

Экономист Марат Каирленов отметил, что запрет не повлияет на ситуацию с урегулированием цен. По его словам, катализатором повышения стоимости картофеля стали спрос со стороны россиян и неурожай в РФ в прошлом году.

«Принятый запрет по вывозу за пределы ЕАЭС не особо повлияет на ситуацию, поскольку Россия входит в состав союза и, видимо, продолжит выкупать картофель с нашего рынка. Надо полагать, что россияне все больше будут закупать у нас в целом продукты питания, так как их сельское хозяйство будет все больше испытывать проблем из-за санкций», — подчеркнул эксперт.