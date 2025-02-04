Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности следит за стабильностью цен на картофель по всей республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Оше после принятых мер по стабилизации цен оптовая стоимость картофеля снизилась с 60 до 49 сомов, сообщил глава министерства Бакыт Торобаев в прямом эфире «Биринчи радио».

«В настоящее время в стране достаточно запасов картофеля. Фермеры хранят его в подвале. По прибытии на рынок посредники завышают цены до 75 сомов. К ним будут приняты соответствующие меры. В настоящее время рассматривается вопрос о запрете на экспорт картофеля», — сказал он.

Чиновник призвал фермеров продавать картофель, «не дожидаясь лучших времен», так как в этом году ранняя весна, и свежий урожай скоро появится на рынках.