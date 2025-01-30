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Власть

Для защиты детей. В Кыргызстане появится еще 550 соцработников

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении 550 новых штатных единиц социальных работников, задача которых — всесторонняя поддержка и защита детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

По данным пресс-службы главы государства, этот шаг является важным элементом государственной политики по обеспечению благополучия детей и впервые предусматривает столь масштабное усиление системы социальной поддержки в стране.

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Новые социальные работники будут защищать права и интересы детей, оперативно реагировать на случаи жестокого обращения, насилия и пренебрежения, а также работать над их предотвращением. Их деятельность направлена на создание безопасных условий для жизни и развития каждого ребенка.

С 1 февраля 2025 года начнется поэтапный процесс набора и подготовки специалистов, которые будут работать в регионах и оказывать адресную помощь детям, нуждающимся в поддержке.

В пресс-службе напомнили, что Садыр Жапаров анонсировал усиление мер по поддержке детей в мае 2024-го в своем выступлении на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

«Мы ничего не жалели для наших детей и не будем! Когда придет время, расставим все на свои места. Вскоре также увеличим размер пособий для детей. В последнее время мы наблюдаем рост насилия и других тревожных явлений, связанных с детьми. Государство не может оставить этот вопрос без внимания. Мы несем ответственность за благополучие каждого ребенка. Поэтому будет открыто 550 новых штатных единиц социальных работников. Мы не имеем права экономить на детях, поэтому увеличиваем штат», — подчеркнул он.

Отметим, что правозащитники и активисты не раз призывали увеличить штат соцработников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318445/
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